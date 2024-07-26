وزير النفط يفتتح محطة الكهرباء الغازية في حقل مجنون

2024-07-26 13:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، محطة الكهرباء الغازية في حقل مجنون بطاقة (56) ميغاوط.وقال عبد الغني حسب بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطاقة الإنتاجية لمحطة الكهرباء الغازية في حقل مجنون تبلغ (56) ميغاواط، يتم تزويد وتشغيل المحطات الإنتاجية في الحقل باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية، كذلك ربط إنتاج المحطة بالشبكة الوطنية".وأشار وزير النفط إلى "متابعته لعملية التشغيل التجريبي لوحدة المعالجة المركزية الثانية "CPF2" في حقل مجنون بطاقة 200 ألف برميل يوم التي تتكون من ضفتين وبطاقة (100) ألف برميل لكل منهما، مشيداً "بالجهد الوطني في إدارة الحقل، وبأهمية هذه المشاريع التي تدعم خطط الوزارة في إدامة وزيادة الإنتاج من النفط الخام وفي استثمار الغاز المصاحب".