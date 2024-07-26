وزير التعليم يؤكد التوجه إلى تدويل التعليم العالي والتفاعل مع التجارب الدولية

2024-07-26 13:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي، اليوم الجمعة، أن الوزارة تتجه إلى تدويل التعليم العالي والتفاعل مع التجارب الدولية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "العبودي أجرى زيارة الى جامعة بودابست للتكنولوجيا والعلوم في العاصمة المجرية، واطلع على بيئة الجامعة التخصصية ومختبراتها وناقش في اجتماع مع رئاسة الجامعة ومجلس إدارتها العليا مجال التنسيق في حقل هندسة الطاقة الذرية وتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم إطار التعاون مع هيئة الطاقة الذرية العراقية".وأكد وزير التعليم خلال الاجتماع "أهمية الشراكات العلمية والتعليمية وبرامج التوأمة وتبادل الخبرات في ضوء سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوجهها إلى تدويل التعليم العالي والتفاعل مع التجارب الدولية وحرصها على إرساء سياقات التفاهم وتبادل المنح الدراسية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن برنامج أدرس في العراق الهادف الى "استقطاب الطلبة الدوليين في الجامعات العراقية وفر مناخاً إيجابياً للتبادل العلمي والثقافي بين العراق ودول المنطقة والعالم".