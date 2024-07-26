2024-07-26 13:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بيّن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، أن البرلمان هو المسؤول عن زيادة الانفاق في موازنة العام الجاري 2024 بقدر 15 ترليون دينار التي اُتهم فيها "نوابا بعينهم" بوضعها "تحايلا".

وقال المرسومي في منشور له على منصة "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الذي غير جداول الموازنة هو مجلس النواب او رئاسته، اذ أن الجداول جاءت من الحكومة بحجم انفاق 211 ترليون دينار وخرجت من البرلمان بحجم 226 ترليون دينار وتم التغيير في الفقرات التالية:

- زيادة في مبلغ البطاقة التموينية 5 ترليون دينار.

- زيادة في الإيرادات النفطية 5 ترليون دينار.

- تقليل مبالغ الرسوم 5 ترليون دينار.

- زيادات مالية لوزارة الكهرباء وبعض المحافظات.

وأضاف، إن "هذه الزيادات تعني زيادة عجز الموازنة من 64 الى 79 ترليون دينار".

وانتشرت في الأيام الماضية، تقارير تتهم "نوابا بعينهم" بالتحايل على الحكومة والبرلمان بوضع زيادة في الموازنة قدرها 15 ترليون دينار لتحقيق مكاسب شخصية.

ولا يوجد تأكيدات من البرلمان او الحكومة حول هذه الانباء، ولم تصدر أي بيانات رسمية توضح حقيقة التحايل من عدمه.