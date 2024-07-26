الفياض يتفقد قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي في منطقة الحضر

2024-07-26 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تفقد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي في منطقة الحضر.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الفياض اطلع على طبيعة المهام والواجبات الموكلة لقوات الحشد وحجم التحديات الأمنية في تلك المنطقة"، مشدداً على "ضرورة إدامة العمليات الاستباقية، وتعزيز الانتشار في المناطق الصحراوية والحدودية، فضلاً عن ترسيخ التعاون مع المواطنين للحفاظ على الاستقرار بالمحافظة".

وأشار إلى أن "وجود الحشد الشعبي والقوات الأمنية على السواتر يشكل رسالة اطمئنان لجميع المواطنين".