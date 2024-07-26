الأمن الوطني يضبط (200) ألف حبة مخدرة ويفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات

2024-07-26 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن ضبط (200) ألف حبة مخدرة وتفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات في بغداد.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف الأشرف وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من تفكيك شبكة مخدرات دولية والقبض على (3) متهمين من أفرادها وضبط (200) ألف حبة مخدرة نوع (كبتاجون) في بغداد".وأشار الى أن "العملية جرت بعد جهد استخباري ومتابعة خط سير شبكة المخدرات الذي أفضى إلى كشف أساليب التهريب المبتكرة المتمثلة بإخفاء المواد المخدرة في داخل إطار عجلات الحمل وأكياس الرز ليتم توزيعها على المروجين".