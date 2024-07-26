محمد علي عبود ينتقل إلى نادي زاخو

2024-07-26 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نادي زاخو إتمام إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط، محمد علي عبود، قادماً من الزوراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وكتب عبود عبر حساباته بمواقع التواصل: "كلمات الشكر لا تفي جماهير الزوراء، شكرا لكم على كل شيء".وتابع: "شكراً لكل المدربين الذين تعاملت معهم، وشكراً لإدارة الفريق، وأتمنى لكم التوفيق والازدهار، أيام جميلة لا يمكن نسيانها وستبقى عالقة في ذهني".وكان عبود، البالغ من العمر 23 عاماً، قد انضم لصفوف الزوراء، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من القوة الجوية.وكان زاخو قد أعلن مؤخراً، التعاقد مع المدافع السوري محمد الأسود، قادماً من نادي الكرامة.يذكر أن زاخو قد أنهى الموسم الماضي من دوري نجوم العراق، في المركز الخامس، برصيد 67 نقطة.