2024-07-26 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأقيم، اليوم الجمعة، المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراةِ منتخبنا الأولمبيّ ونظيره الأرجنتيني والتي ستجري غداً السبت ضمن دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس 2024.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وفقاً للاجتماعِ الفنيّ فسيرتدي منتخبنا الأولمبيّ الزي الأخضر الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر الكامل، في وقتٍ تناول المؤتمرُ قضيةَ فحص المنشطات والمنطقة الفنيّة والعدد المسموح به للتواجد يوم المباراة".وأضاف البيان أن "المؤتمرِ ثبيتُ تعليمات دكة البدلاء، وقانون اللعب، إضافةً إلى التفاصيل الواجب القيام بها قبل وبعد المباراة".هذا وحضر المؤتمر الفنيّ كل من المديرِ الإداريّ عبد الجبار هاشم وطبيب المنتخب علي فاروق ومسؤول التجهيزات عمار زهير، فضلاً عن المنسقِ العامّ للاتحاد في أوروبا روان الناهي.