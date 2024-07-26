الأولمبية: وفدنا الأولمبي لم يتأثر بعمليات التخريب التي طالت القطار السريع في فرنسا

2024-07-26 13:48:02 - المصدر: واع

باريس – واعأكد مدير مكتب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية أحمد العلوجي، اليوم الجمعة، أن وفد العراقي الأولمبي لم يتأثر بعمليات التخريب التي طالت القطار السريع في فرنسا.وقال العلوجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفدنا الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024 لم يتأثر بعمليات التخريب التي طالت القطار السريع في فرنسا"، لافتاً الى أن "الفعاليات ستجرى في توقيتاتها خلال حفل الافتتاح اليوم".وأضاف أن "اللجنة الأولمبية العراقية حرصت على توفير كل متطلبات الراحة بالنسبة للرياضيين العراقيين المشاركين في الاولمبياد والكادر الإداري والتنظيمي الخاص بالبعثة العراقية، وبشكل مسبق وقبيل المجيء إلى باريس عبر القنوات الرسمية التي تكفل بها الأمين العام للجنة الاولمبية هيثم عبد الحميد في ما يتعلق بحجوزات الفنادق والتسجيل الرسمي للرياضيين والإداريين وتوفير وسائل النقل الخاص والتنقل بين باريس وليون ونيس بالتعاون مع السفارة العراقية في باريس".وأشار الى أن "جميع الأمور تجري بانسيابية عالية ووفق ما مخطط له سلفاً، ونأمل بنجاح المشاركة العراقية في أولمبياد باريس".