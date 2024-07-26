خلال اشهر.. الاعمار: حجم مبالغ القروض المصروفة بلغ نحو 750 مليار دينار

2024-07-26 13:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الجمعة، أن صندوق الإسكان منح قروضاً بما يقارب 750 مليار دينار خلال الأشهر الماضية، مشيرا الى أن فتح التقديم الجديد على قروض صندوق الإسكان مرهون بتوفر السيولة وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار: إن عدد المعاملات المقبولة بلغ حتى الآن بحدود 16 17 ألف معاملة، وتم إعطاء القروض إلى حوالي 13 14 ألف مقترض منهم، فيما يتم منح المتبقين تباعاً لحين إكمالهم جميعاً. وأضاف الصفار، أن حجم مبالغ القروض المصروفة بلغ بحدود 750 مليار دينار، مشيراً إلى أن الأولوية الآن هي إكمال جميع الذين تقدموا خلال شهر آذار الماضي والذين تم قبول معاملاتهم جميعاً. وأكد أنه لا يوجد تقديم حالياً، وحالما تتوفر السيولة النقدية المطلوبة يتم الإعلان عن قبول عدد آخر من المعاملات إذا كانت المبالغ تغطي ذلك، لأن الصندوق يعمل بتمويل ذاتي. وأوضح أن التسديدات التي يسددها المقترضون السابقون تمثل رأس المال الذي يعتمد عليه الصندوق، ويتم جمعه وتدويره لإعطائه إلى مستفيدين آخرين.