2024-07-26 13:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الجمعة، بأن طائرات حربية تركية قصفت مواقعلحزب العمال الكوردستاني شرقي المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات الحربية التركية شنت غارة في الصباحالباكر اليوم على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في قضاء شيخان شرقي محافظة دهوك".

وأضافالمصدر أن "القصف تركز على محيط قرية بيتاس التابعة لناحية قسروك دون معرفةالخسائر الناجمة عن الهجوم".

منجانبه، أكد مصدر عسكري لوكالة شفق نيوز، أن "عناصر حزب العمال الكوردستانييتنقلون ضمن مجموعات صغيرة بين مدن ومحافظات إقليم كوردستان مما يجعلهم أهدافاًللغارات الجوية التركية".

ومساءيوم الثلاثاء الماضي، أبلغ مصدر أمني في دهوك وكالة شفق نيوز، بأن الطائراتالحربية التركية شنت غارات جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطقبجبل كارة المطل على قضاء العمادية شمال المحافظة.

وأضافالمصدر، ان القصف ركز على قرية سبيندار الواقعة عند سفح الجبل بالاضافة الى تعرضالمنطقة الجبلية المطلة على القرية لقصف عنيف.

وتأتيهذه الغارات في إطار التصعيد المستمر بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستانيمما يزيد من معاناة السكان المحليين ويعرض مناطقهم لخطر الدمار والتهجير.