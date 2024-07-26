2024-07-26 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم، اليوم الجمعة، المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراةِ منتخبنا الأولمبيّ ونظيره الأرجنتيني والتي تجري غداً السبت ضمن دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ووفقاً للاجتماعِ الفنيّ فسيرتدي المنتخب العراقي الأولمبيّ الزي الأخضر الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر الكامل، في وقتٍ تناول المؤتمرُ قضيةَ فحص المنشطات والمنطقة الفنيّة والعدد المسموح به للتواجد يوم المباراة.

كما جرى في المؤتمرِ تثبيتُ تعليمات دكة البدلاء، وقانون اللعب، إضافةً إلى التفاصيل الواجب القيام بها قبل وبعد المباراة.

وحضر المؤتمر الفنيّ كل من: المديرِ الإداريّ عبد الجبار هاشم، وطبيب المنتخب علي فاروق ومسؤول التجهيزات عمار زهير، فضلاً عن المنسقِ العامّ للاتحاد في أوروبا روان الناهي.