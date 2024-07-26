2024-07-26 14:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال عضو الوفد الرسمي العراقي وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، يوم الجمعة، إن تأهل المنتخب الأولمبي من بوابة الأرجنتين في أولمبياد باريس، سيكون "مكسباً عظيماً" للرياضة العراقية.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي فاز في مباراته الاولى ضد أوكرانيا بهدفين لهدف واحد، سجلهما أيمن حسين وعلي جاسم.

وقال المبرقع لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الأولمبي يعيش أجواء مثالية رائعة، تغلفها المعنويات العالية التي كسبها بعد تحقيقه الفوز الأول على منتخب اوكرانيا، يصاحبه ذلك الالتفاف الرائع من جماهير الكرة العراقية في جميع أنحاء العالم، وتواجد الوفد الرسمي الداعم لأبطالنا في الأولمبياد برئاسة رئيس الجمهورية".

وأضاف، الذي التقى طيفاً واسعاً من الجماهير العراقية في فرنسا، أن "التأهل لمنتخبنا الأولمبي عبر بوابة الأرجنتين سيكون مكسباً عظيماً للرياضة العراقية عموماً لاعتبارات شتى، منها: ارتفاع سقف الطموحات، ومكانة المنتخب عالمياً ونجومه بكل تأكيد، كون منتخب الارجنتين بطل كأس العالم وصاحب التصنيف الأول".

وأشاد المبرقع بجماهير الكرة العراقية التي قدمت إلى باريس من جميع مدن أوروبا ومن اميركا، مضيفاً أنها كانت السبب الرئيس في الفوز الأول الذي تحقق على أوكرانيا.

وتابع بالقول، إن "نجوم منتخبنا يدركون أن الفوز والتأهل هو أكبر هدية تقدم إلى شعبنا من اسوده الأبطال، وسنكون فريقاً واحداً مع الجمهور في الداخل والخارج لدعم هذا الفريق".

جدير بالذكر، أن الصحافة الفرنسية الصادرة أمس اشادت بمنتخب العراق وجماهيره وظهوره الرائع، و بالدعم الحكومي والتفاعل في الملعب بحضور رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين العراقيين للتشجيع.