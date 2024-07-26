أم وابنتها وثالث "هارب مجهول" يقتلون ضيفهم بسلاح أبيض في السليمانية

2024-07-26 15:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت قيادة شرطة السليمانية، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على أم وابنتها وفرار ثالث بتهمة قتل ضيفهم.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "شجارا اندلع بين ضيف ورب منزل بمنطقة كانسيكان وسط السليمانية وأدى إلى مقتل الضيف بسلاح أبيض وفرار الجاني".

وأضافت، إن "قوات الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وأجرت عملية كشف الدلالة لموقع الجريمة قبل أن تفتح تحقيقا في الحادث"، مشيرة إلى "إلقاء القبض على متهمين اثنين على خلفية الحادث بناء على أوامر قاضي التحقيق".

وأكدت أن "المتهمين (ن، ع، م – أ، ج، م) وهما أم وابنتها، موقوفتان وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي، والتحقيق جار في القضية".