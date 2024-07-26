البدء بجمع الـ50 الفا.. شرطة الرصافة تقبض على 33 باكستانيا بدون تأشيرة في بغداد

2024-07-26 15:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، بالقبض على 33 باكستانيا بدون تأشيرة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شرطة الرصافة القت القبض على 33 شخصا باكستاني الجنسية ليس لديهم سمات دخول رسمية (تأشيرة)".

وأضاف، إنه "تم اعتقالهم اثناء دخولهم الى مرقد الحضرة القادرية وسط العاصمة بغداد".

ويوم امس، أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مشيرًا إلى أن الأنباء التي أشارت إلى تسرب حوالي 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق، ستكون محل اهتمام وتحقق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وكان وزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين، قد كشف عن اختفاء نحو 50 ألف باكستاني في العراق خلال زيارة محرم، دون تحديد الفترة التي اختفوا فيها.



