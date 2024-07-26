الإطاحة بـ 5 اشخاص خلال مداهمة شقق مشبوهة شرقي بغداد

2024-07-26 15:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، بالإطاحة بـ 5 اشخاص خلال مداهمة شقق مشبوهة شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "قوة امنية من شرطة الرصافة داهمت عمارة تحتوي على مجموعة من الشقق المشبوهة حيث تم القبض على اكثر من خمسة اشخاص وضبط بحوزتهم مشروبات كحولية ضمن منطقة بغداد الجديدة".

واضاف ان "القوة ذاتها تمكنت من اعتقال احد المطلوبين الهاربين وفق المادة 406 قتل عمد ضمن قضاء الراشدية"، مبينا انه "تم القبض على شخص يقوم باطلاق العيارات النارية بالفضاء اثناء احتفالا (بطهور) ابنه ضمن جانب الرصافة".

وبين المصدر انه "تم ايداع جميع الاشخاص اعلاه التوقيف تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".