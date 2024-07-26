اخبار العراق الان

الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الامنية › بسبب 5 ملايين.. عم يقتل أبناء شقيقه وأمَّهم في النجف

بسبب 5 ملايين.. عم يقتل أبناء شقيقه وأمَّهم في النجف

بسبب 5 ملايين.. عم يقتل أبناء شقيقه وأمَّهم في النجف
بسبب 5 ملايين.. عم يقتل أبناء شقيقه وأمَّهم في النجف
2024-07-26 15:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بمقتل 4 أشخاص على يد عمهم وسط مدينة النجف مركز المحافظة. 

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة اخوة أعمارهم دون العشرينات، وامهم ( في الخمسينات من عمرها) قتلوا رميا بالرصاص داخل منزلهم على يد عمهم بمنطقة اليرموك وسط مدينة النجف مركز المحافظة". 

وبين المصدر، أن "دوافع الجريمة تعود لدين مالي قيمته 5 ملايين دينار عراقي بذمة المجنى عليهم"، لافتا إلى أن "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال الجاني على الفور ونقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

واصل المتابعة على شفق نيوز