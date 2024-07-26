تربية صلاح الدين: تخصيص 138 قطعة أرض لإنشاء أبنية مدرسية جديدة

2024-07-26 15:24:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيدي

أحصت مديرية تربية صلاح الدين، اليوم الجمعة، مشاريعها المتلكئة والمستمرة، فيما أشارت إلى تخصيص 138 قطعة أرض لإنشاء أبنية مدرسية جديدة.

وقالت مسؤولة شعبة الأبنية المدرسية في المديرية، بيداء مهيدي عايد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة والمتوقفة بلغ 604 مشاريع، وهي مشاريع الوزارة رقم 1 البالغ عددها 141، ومشاريع البنك الدولي عدد 2، وهناك مشاريع لبناء مدارس وملاحق مجاميع صحية محالة من محافظة صلاح الدين عددها 395، إضافة إلى مشاريع تأهيل وترميم عددها 68"، مؤكدة أن "عدم توفر التخصيصات المالية وراء تلكؤ المشاريع".

وأضافت أن "تربية صلاح الدين بحاجة إلى 163 مدرسة جديدة، لسد الحاجة الفعلية من الأبنية المدرسية".

وأشارت إلى أن "هنالك 68 قطعة أرض مخصصة تعود ملكيتها لوزارتي التربية والمالية، ولنا حق التصرف كلياً بها، فضلاً عن وجود 70 قطعة أرض زراعية تعود أجزاء من ملكيتها لأشخاص تبرعوا بها لإنشاء مدارس لتربية صلاح الدين".

وذكرت أن "عدد مدارس النموذجية في المرحلة الأولى بلغت 78 مدرسة، أنجز منها 16 مدرسة"، مؤكدة أن "العمل مستمر بتلك المشاريع".

ولفتت إلى أن "مشاريع المدارس المشمولة بالأمن الغذائي بلغ عددها 11 مدرسة، أما مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة فكانت الأعداد المحالة 5 مدارس ضمن خطة 2022، وقيد الإحالة 30 مدرسة ضمن خطة 2023".

وأضافت أن "عدد المدارس الطينية والكرفانية في المحافظة بلغت 155 مدرسة، منها 55 مدرسة طينية آيلة للسقوط".