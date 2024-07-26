السفارة العراقية تفتح آفاق التعاون مع رجال أعمال ومستثمرين مصريين للعمل في العراق

2024-07-26 15:36:02 - المصدر: واع

القاهرة – واع – رشاء محمدبحثت السفارة العراقية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، مع مستثمرين ورجال أعمال لكبرى الشركات المصرية، فتح آفاق التعاون المشترك.وقال سفير العراق في القاهرة قحطان الجنابي لوكالة الأنباء العراقية: إن "اللقاء تناول العديد من الملفات أهمها التعاون المثمر بين البلدين في جميع المجالات"، لافتاً الى أن "حضور كبرى الشركات المصرية المختصة بالطاقة والصناعات الدوائية والنقل أمر مهم لنقل التجارب المصرية إلى السوق العراقية".وأضاف أنه "تم الاستماع إلى مشاكل المستثمرين وكيفية العمل على حل مشاكلهم والعمل على تذليل العقبات التي تعترض عملهم وسفرهم وتقديم كافة التسهيلات بهدف نقل خبراتهم إلى العراق، لاسيما أن عدد الشركات يتزايد يوماً بعد يوم"، مبيناً أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال لقائه بكبار رجال الأعمال أشاد بدورهم في بناء البنى التحتية العراقية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع كالجسور وغيرها".وأشار الى أن "الشركات المصرية لديها استعداد كبير لفتح آفاق التعاون المشترك والاستثمار في العراق، بهدف تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي ونقل التجارب والخبرات المصرية إلى السوق العراقية وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل في البلاد والنهوض بمستقبل العراق الاقتصادي والاجتماعي".بدورهم، أعرب المستثمرون عن "سعادتهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي في العراق وخصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني الذي أصبح جاذباً لتواجد الشركات المصرية في العراق، ونقل التجارب المصرية في المشروعات التنموية في العديد من المجالات كالطاقة والإسكان والطرق والزراعة والدواء وبهدف نقل التجربة المصرية إلى السوق العراقية".وأوضح وزير النقل الأسبق هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المناخ الأمني في العراق مشجع جداً لوجود الشركات المصرية بكثافة خاصة وأن العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار لجميع القطاعات الزراعية والصناعية وأمر مهم جداً أن ننقل التجربة المصرية في جميع المحافظات العراقية على مستوى الجسور والطرق والكهرباء وخصوصاً أن مصر لديها تجارب كبيرة في البناء والإعمار في ضل سلسلة من المشروعات التي نفذتها خلال العشر سنوات الماضية".