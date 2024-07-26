2024-07-26 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن الحشد الشعبي يعاهد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بأن يكون سداً منيعاً يحفظ العراق.وقال الفياض في تصريح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "رسالة الى الشعب العراقي من جزيرة الحضر في نينوى أن الحشد الشعبي سيكون السد المنيع جنباً الى جنب مع القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وبقية القطاعات العسكرية"، لافتاً الى أن "أبناء الحشد الشعبي سيبقون موضع ثقة الشعب العراقي، ولن يسمحوا لأي عدو أن يعود بالعراق الى عهد الإرهاب".وأضاف الفياض أن "الحشد الشعبي يعاهد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بأن هذه المحافظة ستكون سداً منيعاً يحفظ أمن العراق، وأنها ستبقى منيعة، ولا توجد أي خطورة حالياً".وأشار الى أن "الحشد الشعبي مستعد الى أي متغيرات"، مشدداً على أن "كل من يحاول المساس بالعراق سيكون أمام تجربة خاسرة".