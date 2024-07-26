2024-07-26 15:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب، مضر الكروي، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، عن موقع اكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العراق.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استراتيجية لحكومة في تنويع مصادر انتاج الطاقة الشمسية في البلاد دخلت حيز التنفيذ من خلال إعطاء الضوء الأخضر لبدء تحديد مواقع بناء محطات الطاقة الشمسية في ديالى وبقية المحافظات من خلال شركات عالمية متخصصة".

وأضاف ان "وفدا من شركة صينية وصل الى ديالى لتحديد بناء اول محطة للطاقة الشمسية شرق العراق بطاقة تصل الى 120 ميكا واط على مساحة تقترب من 1000 دونم"، مبينا ان "من 12-17 محطة أخرى سيتم تحديدها في المحافظات خلال الأشهر المقبلة بقدرات متفاوتة تصل الى 50- 120 ميكا واط".

وأشار الى ان "العراق يمكنه ان ينتج 10% من حاجته من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية في غضون 3 سنوات لو تم تنفيذ كل المشاريع المحددة"، مؤكدا ان "هناك ثلاث خصائص تمتاز بها هذه المحطات ابرزها عدم وجود ملوثات واستدامة في الإنتاج وقلة الأعطال بالإضافة الى ان الأجواء تساعد على نجاحها في ظل الأجواء الشمسية على مدار السنة".

وكانت غرفة تجارة ديالى، طرحت السبت (22 حزيران 2024)، مبادرة من ثلاث خطوات لاستغلال "عاصمة الشمس" في انهاء لعنة الكهرباء في العراق.

وقال رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إننا "نعد دراسة مستفيضة منذ اشهر بالتنسيق مع منظمات دولية حول سبل تعزيز قدرات استخدام الطاقة النظيفة في العراق ومنها الالواح الشمسية لتوليد الكهرباء"، مؤكدا بأن "كل المنظمات تطلق على بلادنا تسمية عاصمة الشمس في دلالة على توفر كل الأجواء المناسبة لإنجاح تجربة توليد الكهرباء من خلال الاشعة الشمسية على مدار السنة وهي الأعلى بالنسبة لأغلب دول العالم".

وأضاف، إن "الدراسة وهي مبادرة من ثلاث خطوات سيتم رفعها الى رئاسة الوزراء قريبا، أهمها، رفع كل الضرائب على استيراد الالواح والبطاريات والمنظومات الخاصة بالألواح الشمسية لغرض توليد الكهرباء وهناك من 7-9 شركات دولية متخصصة يمكن التعاقد معها على انشاء منظومات متكاملة بأسعار جيدة لدعم الاسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود"، لافتا الى أن "قطاع الطاقة النظيفة يرتفع في العراق بنسبة 5% سنويا ويمكن ان يقفز الى 50% خلال فترة وجيزة لو تعاملت الحكومة بمرونة مع ملف الطاقة الشمسية".

وأشار الى أن "الاعتماد على الطاقة الشمسية سيقلل من الضغط على المنظومة الوطنية ويخلق ثقافة الإنتاج والاكتفاء بدون أي ملوثات بيئية كاستخدام المولدات وسيعالج إشكاليات الضغط النفسي بسب لعنة الكهرباء التي لن تنتهي في البلاد لأسباب متعددة منها داخلية وخارجية".

وتعمل وزارة الكهرباء على عقود لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 2500 ميغا واط كمرحلة اولى من اصل اكثر من 7 الاف ميغا واط خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يمكن ان يشكل 20% من اجمالي الانتاج الكهربائي في العراق.