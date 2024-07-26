متظاهرو السليمانية: حكومة الإقليم "تماطل" ووعودها غير صادقة

2024-07-26 15:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

رأى عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية دانا صالح، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، أن حكومة الإقليم تقوم بالمماطلة وتخدير المحتجين، فيما اكد ان وعودها غير صادقة.

وقال صالح في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تظاهرات المحتجين في السليمانية ومطالبهم تركزت على ضرورة العمل بالترفيعات والعلاوات التي توقفت منذ عام 2014".

وأضاف أن "حكومة الإقليم قامت بتخدير المحتجين عبر وعود لم تتحقق حتى الآن، منها العمل على تفعيل فقرة العلاوات للكوادر التدريسية والموظفين، وتوزيع قطع الأراضي عليهم، ولكنها ماتزال وعود غير صادقة".

وأشار إلى أنه "سيكون لنا موقف منذ هذا الأمر، عبر تفعيل وسائل الاحتجاج السليمانية ومتابعة الشكوى القانونية المرفوعة ضد وزير المالية في حكومة الإقليم".

يذكر ان عضو لجنة الاحتجاجات في محافظة السليمانية، سامان علي، كشف يوم امس الخميس، عن توقيف ناشط مدني اتهم حكومة اقليم كردستان وأحزاب سياسية في الإقليم "باستغلال شعارات قومية".

وقال علي لـ"بغداد اليوم"، "في شهر كانون الثاني من العام الحالي اقمنا مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج لقاءنا برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وخلال المؤتمر تحدثنا عن استغلال حكومة الإقليم والأحزاب للشعارات القومية وكيف بهذه الشعارات الخداعة يضحكون على الناس ويستغلونهم، ويظلم الموظف".

وأضاف، أن "الإدعاء العام في أربيل رفع دعوى على الناشط دلشاد ميراني ورفاقه بعد 4 أيام من المؤتمر بتهمة الإضرار بالأمن القومي وإزدراء وإهانة القومية الكردية".

وأشار علي إلى، أنه "تم توقيف الناشط ميراني في مركز شرطة أزمر في السليمانية وتم إحالته إلى محكمة التحقيق، وبعدها تم إطلاق سراحه بكفالة ودفع مبلغ 500 ألف دينار، لحين موعد المحاكمة".

وبين، أن "الأمر فيه تعدٍ واضح على الحريات والاحتجاج، والإدعاء العام في أربيل كان الأولى به المطالبة بحقوق الموظفين الذين كانت تسرق وتستقطع رواتبهم".