رئيس الجمهورية يؤكد أهمية مشاركة الفرق والمنتخبات العراقية في المحافل الدولية

2024-07-26 16:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، أهمية مشاركة الفرق والمنتخبات العراقية في المحافل الدولية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الجمهورية استقبل في مقر إقامته في باريس، وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع واللاعبين المشاركين في أولمبياد باريس بألعاب رفع الأثقال، والجودو، والسباحة، وألعاب القوى، دعماً لمشاركة العراق بمختلف الألعاب في هذا المحفل الرياضي الكبير".

وبيّن رئيس الجمهورية أن "الرياضة تحظى بمساحة كبيرة من اهتمام ودعم رئاسة الجمهورية، وأن حضوره المباراة الافتتاحية لمنتخبنا الأولمبي تأتي تأكيداً لذلك الاهتمام"، مشيراً الى "أهمية مشاركة الفرق والمنتخبات العراقية في المحافل الدولية بوصفها عاملًا مهما في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب وتنمية المجتمعات، فضلًا عن دورها الوقائي في حماية الشباب وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم، فيما حثّ اللاعبين على بذل جهود استثنائية من أجل تحقيق نتائج إيجابية ورفع اسم العراق في البطولات والمسابقات الدولية".

من جانبه، وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق أشادوا بـ"اهتمام رئيس الجمهورية بالمشاركة العراقية في هذا المحفل العالمي، وحرصه على لقائهم والوقوف على احتياجاتهم وتوفير الأجواء المناسبة للرياضيين العراقيين قبل انطلاق المنافسات".