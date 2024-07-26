260 مليون دولار من "الأفريقي للتنمية".. لهذه الدولة العربية

2024-07-26 16:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، أنه قدم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو 130 مليون دولار لكل منهما لتمويل منطقة صناعية في ميناء بشمال شرق البلاد وتحسين الحوكمة الاقتصادية في البلاد. وذكر البنك الأفريقي للتنمية في بيان أن القرض الأول يهدف إلى تطوير منطقة صناعية في الميناء تعرف باسم الناظور غرب المتوسط. ويرفع القرض الجديد مساهمة البنك في مشروعات التنمية المتعلقة بميناء الناظور غرب المتوسط إلى 489.8 مليون يورو. أخبار ذات صلة الناظور غرب المتوسط هو ميناء مياه عميقة قيد الإنشاء بسعة متوقعة تبلغ 3.5 مليون حاوية، ومن المتوقع أن يستضيف أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المغرب. وقال البنك إن القرض الثاني مصمم لدعم خطط المغرب لتعزيز حوكمة المؤسسات العامة وتحسين مناخ الأعمال والحماية من الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي المغربي إلى 70.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 69.5 بالمئة العام الماضي. ويمثل الدين الخارجي 17.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقا لبيانات البنك المركزي.