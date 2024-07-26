الكشف عن سر لقاءات يامال وويليامز المتكررة

2024-07-26 16:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، سر اللقاءات المتكررة بين نجمي منتخب اسبانيا يامال وويليامز وصفقة انتقال الاخير الى برشلونة.

وكتبت الصحيفة، في تقرير لها، ان "هذه صورة جديدة تقرب نيكو ويليامز من الانتقال إلى برشلونة"، مبينة أن "نيكو ويليامز التقى مجددا بزميله لامين يامال في سهرة بأحد المطاعم الشهيرة في مارابيا، والذي يعد وجهة دائمة لعدد من نجوم كرة القدم مثل إرلينغ هالاند وخواكين سانشيز".

وأضافت أن "يامال ونيكو ويليامز، التقيا مجددا بعدما قضى كل منهما إجازة منفصلة بعد التتويج بلقب يورو 2024"، مشيرة الى ان "مستقبل نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو يبقى عالقا في ظل اهتمام قوي من نادي برشلونة بضمه".

ويرتبط نيكو ويليامز بتعاقد مع بلباو يمتد حتى 2028 وشرط جزائي قيمته 58 مليون يورو.

المصدر: وكالات