محافظ واسط يندد بتمييز وزير الكهرباء ويشكو من سوء إدارة المنظومة

2024-07-26 17:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





اتهم محافظ واسط وزير الكهرباء بالتمييز بين المحافظات، مشيرًا إلى فقدان الوزير السيطرة على إدارة منظومة الكهرباء. وأوضح أن الوزير أوقع المحافظة في حرج كبير أمام الرأي العام، وأدى إلى أضرار جسيمة بسبب تباين المعاملة بين المحافظات وعدم الالتزام بالحصص المخصصة بناءً على الإنتاج الحقيقي.

وأشار المحافظ إلى أن الوزير، بدلاً من التركيز على معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالكهرباء، انشغل بالتفاصيل الصغيرة التي تقع ضمن مهام مسؤولي القطاعات الصغيرة، مما أدى إلى خيبة أمل في إدارة القطاع.



