اليونسكو : تدريب فرق ميدانية لمساعدة الصحفيين على تجنب الملاحقات القانونية

2024-07-26 17:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت منظمة اليونسكو في العراق، اليوم الجمعة، تدريب فرق ميدانية لمساعدة الصحفيين على تجنب الملاحقات القانونية عبر التوعية بحقوقهم وكذلك بالقانون.وقال مدير المعلومات والاتصالات بمنظمة اليونسكو في العراق ضياء السراي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن مشروع كسر حاجز الصمت، نظمت منظمة اليونسكو في العراق تدريبا تخصصيا لمجموعة من الصحفيين وهيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان".وأشار إلى، أن "التدريب يركز على تأسيس فريق تخصصي لمتابعة قضايا الصحفيين في إقليم كردستان من خلال الاستعانة بخمسة من الخبراء الذين رافقوا المشروع منذ 2021 وحتى الآن، وأصبح لديهم الصفة الاستشارية في المنظمة، إذ تسعى اليونسكو إلى إنضاج فرق ميدانية لمساعدة الصحفيين على تجنب الملاحقات القانونية عبر التوعية بحقوقهم وكذلك بالقانون".وأضاف، أن "المنظمة تسعى إلى إيجاد فريق يعمل في إقليم كردستان لمتابعة الخروقات والانتهاكات وتوثيق المؤشرات الأساسية لقياس حرية التعبير عن الرأي، وفق أدلة وإرشادات اليونسكو المعتمدة دوليا وفق تفويضها في العراق".وتابع السراي، أن "هذا التدريب يركز على رصد طيف من المؤشرات الأساسية التي تأخذ بمستويي الصحافة والإعلام التقليدي والثاني الصحافة الرقمية وتحديات العالم الرقمي سيما أن هناك صراعا بينهما".ولفت إلى، أنه "لا تزال هناك مشكلة تشريعية وتنظيمية وحتى على مستوى الإجراءات التنفيذية، حيث تسعى اليونسكو إلى ردم هذه الهوة من خلال تمكين الصحفيين ليتماشى مع التطورات، ليكون هناك تقارب وإنهاء الخلافات حول أحقية من يحظى بالغطاء القانوني لحرية التعبير عن الرأي".وبين السراي، أن "منظمة اليونسكو في العراق تسلط الضوء على المعايير الدولية التي تغطي كل هذه الجوانب، لتغطية حقوق الجميع للتعبير عن الرأي التي باتت مكفولة للجميع في العراق الجديد".