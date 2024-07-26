اخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق

2024-07-26 17:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، ارتفاعا نسبيا في صيرفات العاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار بيع الدولار في صيرفات بغداد بلغ 149.500 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغت أسعار الشراء 149.200 دينار لكل 100 دولار.

وكانت أسعار صرف الدولار امام الدينار، سجلت يوم أمس، في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند الاغلاق سعر صرف بلغ 149300 دينار للبيع مقابل كل 100 دولار.