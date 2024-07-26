لمليار دولار.. شركة صينية تضاعف استثمارها بمجمع الفولاذ في السعودية

2024-07-26 17:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت باوستيل ، أكبر منتج للصلب في الصين ، أنها ضاعفت استثماراتها في مجمع لإنتاج ألواح الصلب في المملكة العربية السعودية بأكثر من الضعف ليصل إلى مليار دولار. ستمتلك الشركة المعروفة باسم باوشان آيرون آند ستيل Baoshan Iron Steel 50 ٪ من أسهم المشروع المشترك ، وفقا لبيان نشرته بورصة شنغهاي. وقال البيان إن شركة النفط العربية السعودية أرامكو وصندوق الاستثمار الحكومي السعودي ضاعفتا استثماراتهما إلى 500 مليون دولار لكل منهما ، مما يمنحهما 25 ٪ من أسهم المشروع. وقال البيان إن المشروع ، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون طن من ألواح الصلب سنويا ، سيهدف إلى توفير الإمدادات لصناعات النفط والغاز وبناء السفن والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.