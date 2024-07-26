خطة تجريبية في أربيل: الكهرباء لكل المواطنين خلال 24 ساعة

2024-07-26 17:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أطلقت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، مشروعاً تجريبياً لتوفير الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة لجانب من أحد أحياء أربيل. بيان لوزارة الكهرباء في حكومة كردستان، تلقته الاقتصاد نيوز: أطلقنا مشروعاً تجريبياً يهدف إلى توفير الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة لقسم من سكان حي شادي. وأضافت: تم إجراء التنسيق اللازم مع مولدات الأحياء من أجل منع احتمال انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. وتابعت الوزارة: سيتم إخطار السكان والشركات في الحي عبر الرسائل النصية القصيرة بمعدل الاستهلاك، وسيحصلون على إيصال كهرباء واحد فقط شهرياً، وذلك لتسهيل معرفة مستوى استهلاكهم. وأشارت الى، أن هذا المشروع التجريبي سيساعد حكومة إقليم كردستان على فهم احتياجات ومطالب المواطنين بشكل أفضل، حتى تتمكن في المستقبل من توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة بكفاءة لإقليم كردستان بأكمله.