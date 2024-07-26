الحشد الشعبي يلغي قيادة عمليات محور الشمال "قوة التركمان"

2024-07-26 17:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في الحشد الشعبي، يوم الجمعة، بأن قراراً صدر بإلغاء قيادةعمليات محور الشمال "قوة التركمان" المتمركزة في محافظتيّ كركوك وصلاحالدين.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، بأن "القرار صدر من رئاستيّ هئية الحشد الشعبي والأركانبإلغاء قيادة عمليات محور الشمال (قوة التركمان) التي كان يرأسها أبو رضا النجار والتيتنتشر تشكيلاتها وألويتها في محافظتيّ صلاح الدين وكركوك".

وأضافالمصدر أن "القرار صدر من رئاسة هيئة الحشد من دون تحديد الأسباب الموجبة لإلغاءقيادة العمليات".

وتشكلتقوة الحشد التركماني "محور الشمال" بالتزامن مع قرار تشكيل هئية الحشدالشعبي عندما احتل عناصر تنظيم داعش الإرهابي العديد من المحافظات وسيطروا عليها.

وتتولىقوة الحشد التركماني حماية المناطق التركمانية في صلاح الدين وكركوك وشاركت فيالعديد من معارك تحرير المناطق من سيطرة تنظيم داعش في صلاحالدين وكركوك ونينوى.