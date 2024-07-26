الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على 9 إرهابيين في أربع محافظات

2024-07-26 17:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يومالجمعة، عن إلقاء القبض على تسعة إرهابيين بعمليات متفرقة في أربع محافظات.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعمليات منفصلة استندت إلىمعلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق 7، و11، و14، و15، 16، و17 وبالتعاونمع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية، ومن خلال كمائن محكمة ومداهماتعلى أماكن الإرهابيين أسفرت عن إلقاء القبض على تسعة إرهابيين مطلوبين للقضاءالعراقي وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وبينتأن "العمليات تمت في مناطق متفرقة من محافظات بغداد، والأنبار، وكركوك،ونينوى، والذين كانوا يعملون وينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية في مختلف صفوفها"،مشيرة إلى تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً.