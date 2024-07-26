2024-07-26 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اتهم محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، وزير الكهرباء زياد علي فاضل بـ"التمييز" بين المحافظات في توزيع حصص الطاقة الكهربائية.

وقال المياحي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير الكهرباء فقد السيطرة والادارة على منظومة الكهرباء وأدخلنا في حرج كبير امام الراي العام وتسبب بضرر كبير بسبب تمييزه بين المحافظات وعدم الالتزام بالحصص المخصصة وفق الانتاج الحقيقي".

وأضاف أنه "نتيجة لخيبة الامل بإدارته ذهب لمعالجة امور صغيرة اغلبها تقع من مهام مسؤولي القطاعات الصغيرة".