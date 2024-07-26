نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الإعلامي الكوردي سربست بامرني

2024-07-26 17:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، عن تعازيه بوفاة الكاتبوالصحفي الكوردي سربست بامرني.

وذكربيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني أجرى اتصالاً هاتفياً مع نجلالراحل، وأعرب عن تعازيه، سائلاً الله أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته، ويلهمالجميع الصبر والسلوان.

منجانبه عبر بيران بامرني، نجل الراحل سربست بامرني، نيابة عن نفسه وعائلته عنامتنانه لاتصال نيجيرفان بارزاني وتعزيته لهم.