2024-07-26 18:00:09 - المصدر: منصة إيشان

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي القول، اليوم الجمعة، إن السلطات اعتقلت دميتري بولجاكوف، وهو نائب وزير دفاع سابق، بتهمة الفساد. كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن جهاز الأمن الاتحادي أن التحقيقات جارية لكشف الحقيقة بشأن “الأفعال المخالفة للقانون” التي يُتهم بولجاكوف بارتكابها، مضيفةً أنه نُقل إلى مركز احتجاز مؤقت في […]

ظهرت المقالة بتهم فساد.. جهاز الأمن الروسي يعتقل مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع أولاً على ايشان.