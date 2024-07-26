2024-07-26 18:00:09 - المصدر: منصة إيشان

قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، إن الأنباء التي تحدثت عن اختفاء آلاف الباكستانيين داخل العراق مبالغ فيها. وذكر مدير عام التدريب والعمل في الوزارة، أسامة الخفاجي في تصريحات صحفية تابعتها منصة “إيشان”، أن “ما يُتداول بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني داخل العراق رقم مبالغ فيه”. وأضاف، أن “الوزارة شكلت فريقا للتحقيق بشأن […]

ظهرت المقالة وزارة العمل بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق: رقم مبالغ فيه.. وشكلنا فريقاً للتحقيق أولاً على ايشان.