وزير النفط يفتتح إنجاز مشروع المرحلة الأولى لمحطة المعالجة المركزية في حقل الفيحاء

2024-07-26 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعافتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، إنجاز مشروع المرحلة الأولى لمحطة المعالجة المركزية في حقل الفيحاء النفطي بمحافظة البصرة.وقال عبد الغني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة نجحت في تحويل رقعة الفيحاء الاستكشافية إلى حقل نفطي منتج، وهو يستهدف ثلاثة مكامن نفطية (اليمامة، مشرف ،الزبير ) ، لإنتاج (100) ألف برميل باليوم".ولفت الى أن "الوزارة وضعت خطة لاستثمار الغاز المصاحب من الحقل من خلال بناء معمل لمعالجة واستثمار الغاز المصاحب بطاقة (125) مقمق "مليون قدم مكعب قياسي باليوم، من المؤمل إنجازه نهاية هذا العام "2024.وأكد عبد الغني، أن "الوزارة حريصة على تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي بتطوير الصناعة النفطية والغازية ، والعمل على زيادة الإيرادات المالية لدعم الاقتصاد الوطني".‎وأضاف البيان، أن "الاحتفال حضره وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين في الشركات النفطية ودوائر مركز الوزارة ، والجهات المعنية ووجهاء المنطقة ، والمواطنين".وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني قد وصل إلى محافظة البصرة، أمس الخميس، وافتتح عدداً من المشاريع النفطية والخدمية.