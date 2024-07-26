رئيس الجمهورية يصل قصر الإليزيه لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية
2024-07-26 18:36:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، قصر الإليزيه لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وصل قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية".
وأضاف، أنه "كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، قصر الإليزيه لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وصل قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية".
وأضاف، أنه "كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".