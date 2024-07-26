اتحاد الجودو العراقي يرد على اتهام لاعبه بتعاطي المنشطات: أجرى عملية جراحية

2024-07-26 19:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي للجودو سمير الموسوي، يوم الجمعة، أن ما ذكر في وكالة الاختبارات الدولية "ITA"، بخصوص اختبارات لاعب الجودو العراقي سجاد غانم صحن، "صحيح وقد اتصلت بمدرب المنتخب العراقي، التونسي انيس الونيفي للاستفهام عن الموضوع الذي أكد لي صحة الأنباء".

وأضاف الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب أنيس الونيفي، اكد لي بان هنالك جلسة واجتماع مع اللجنة المنظمة لبطولة الجودو للتأكد والوقوف على الحالة".

وكشف الموسوي تفاصيل مهمة تتعلق بالموضوع بشأن اللاعب العراقي الذي "اجرى قبل شهر ونصف عملية الزائدة الدودية في تونس ومن المحتمل جدا أن تحتوي المادة المخدرة على المادة المحظورة في جسم اللاعب".

واشار الى ان "كل المستمسكات الطبية الخاصة بإجراء العملية للاعب في تونس، ستعرض على اللجنة خلال اجتماع يوم غد لتقرر نوعية المواد الداخلة في جسم اللاعب جرّاء العملية الأخيرة التي خضع لها في تونس ونأمل خيرا ان شاء الله".

وأعلنت وكالة الاختبارات الدولية "ITA" أن لاعب الجودو العراقي سجاد غانم صحن، تم إيقافه مؤقتا بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمادتي الميثاندينون والبولدينون المحظورتين.

وقالت الوكالة، إنها وجدت نتيجة تحليلية سلبية للمواد بعد اختباره يوم الثلاثاء الماضي في باريس تحت إدارة الرقابة والنتائج التابعة للجنة الأولمبية الدولية، وفقا للمختبر المعتمد من وكالة الاختبارات الدولية لمكافحة المنشطات في باريس.

وتم إبلاغ لاعب الجودو، وتم إيقافه مؤقتا حتى يتم حل القضية، وفقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وقواعد اللجنة الأولمبية الدولية المطبقة على دورة الألعاب الأولمبية في باريس، ما يعني أنه لا يمكنه المنافسة أو التدريب أو المشاركة في أي نشاط.

كان من المقرر أن يواجه شاروف الدين بولتابوييف من أوزبكستان في الدور الأول في 30 من شهر تموز الجاري.

ويحق للاعب الطعن على قرار الإيقاف المؤقت أمام محكمة التحكيم الرياضي، قسم مكافحة المنشطات.

ومع ذلك، يحق لسجاد غانم أن يطلب تحليل العينة الثانية.