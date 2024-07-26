النزاهة تضبط "منتحل صفة" ساوم شقيق تاجر مخدرات في النجف بـ25 مليون دينار

2024-07-26 19:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الجمعة، عن الإطاحة بمُتَّهمٍ انتحل صفة العمل بموقع حسَّاس في إحدى مُؤسَّسات الدولة، وضبطته مُتلبِّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد للوكالة شفق نيوز، إن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف تلقَّى معلوماتٍ وردت في شكوى لمواطنٍ تتضمَّن طلب شخصٍ مبلغاً مالياً قدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار؛ مقابل وعد بغلق القضيَّة الخاصة بشقيق المشتكي الموقوف بتهمة الاتجار بالمُخدَّرات".

وبين مكتب الإعلام أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، والإيقاع به مُتلبِّساً بتسلُّم (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينارٍ، والذي يمثل الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّفق عليه.

ولفت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق؛ وفق أحكام المادة (312) من قانون العقوبات".