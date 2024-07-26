مقارنة عكس التوقعات.. الجواز العراقي بأفضل حالاته منذ 8 سنوات

2024-07-26 20:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بالرغم من انه لايتفوق سوى على جواز السفر السوري والافغاني في التصنيف الحديث لعام 2024، الا ان جواز السفر العراقي يبدو انه يعيش احسن حالاته منذ 9 سنوات على الاقل. وارتفع تصنيف جواز السفر العراقي، في العام الجاري 2024، ليكون في المرتبة 101 عالميًا، وذلك لأول مرة منذ 2015 وحتى الان، حيث أنه خلال هذه الفترة كان افضل تصنيف وصله قد بلغ المرتبة 102 عالميًا وذلك في عام 2016 . وبعيدا عن هذا الترتيب، الذي قد لا يعكس تصورا واضحا عن اداء الجواز لان المرتبة تتغير تبعا لترتيب البلدان الاخرى ومدى تقدمها وتراجعها وعددها الذي قد يزيد وينقص داخل التصنيف نفسه سنوياً، يعد المعيار الافضل هو عدد الدول التي يسمح لجواز السفر دخولها دون تأشيرة. ولمعرفة عدد البلدان التي يمكن لحامل جواز السفر العراقي دخولها بدون تأشيرة في العام 2024، اتضح وجود 31 دولة، وهو أعلى عدد دول مسجل منذ عام 2016 وحتى الآن. وكان أعلى عدد دول وصله جواز السفر العراقي طوال السنوات الثمان الماضية هو 30 دولة في عام 2016 وعام 2018. يشار الى ان جواز سفر سنغافورة تصدر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، وفقا لمؤشر هينلي للجوازات العالمي نشرته مؤخراً، ويقوم المؤشر، الذي تصدره شركة هينلي آند بارتنرز للمواطنة والإقامة ومقرها لندن، بتصنيف جوازات السفر وفقا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة. وحسب المؤشر، يمكن لحاملي جوازات السفر السنغافورية السفر إلى 195 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وتأتي اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في المرتبة الثانية في قائمة أقوى جوازات السفر، حيث يمكن السفر دون تأشيرة إلى 192 وجهة. وعلى مستوى باقي الدول العربية، احتل جواز السفر القطري المرتبة 46 عالميا، حيث يتيح لحامليه السفر دون تأشيرة إلى 107 وجهات، فيما جاء جواز السفر الكويتي في المرتبة 49 عالميا، يليه الجواز السعودي وسلطنة عمان، والجواز المغربي، والجواز التونسي، ثم الجزائري والمصري، مايعني ان الجواز العراقي بالمرتبة قبل الاخيرة عالميًا وعربيًا حيث يتفوق فقط على الجواز السوري. أما فيما يتعلق بأضعف جواز سفر، فقد صنف المؤشر أفغانستان على أنها تمتلك جواز السفر الأضعف في العالم، حيث يتيح لمواطنيها السفر إلى 26 دولة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة.