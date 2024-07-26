2024-07-26 20:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، (26 تموز 2024)، عن الإطاحة بمُتَّهمٍ انتحل صفة العمل بموقع حسَّاس في إحدى مُؤسَّسات الدولة، وضبطته مُتلبِّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

وقالت النزاهة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف تلقَّى معلوماتٍ وردت في شكوى لمواطنٍ تتضمَّن طلب شخصٍ مبلغاً مالياً قدره 25 مليون دينار؛ مقابل وعد بغلق القضيَّة الخاصة بشقيق المشتكي الموقوف بتهمة الاتجار بالمُخدَّرات".

ولفتت الى، إنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، والإيقاع به مُتلبِّساً بتسلُّم 4 ملايين و500 ألف دينارٍ، والذي يمثل الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّفق عليه".

ونوهت النزاهة الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق؛ وفق أحكام المادة 312 من قانون العقوبات".