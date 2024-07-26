2024-07-26 20:06:06 - المصدر: منصة إيشان

عززت مديرية أمن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، انتشار المقاتلين في مداخل قضاء القائم، بعد قرار العفو الذي أعطته قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وإخراج العشرات من سجونها. وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “أمن الحشد الشعبي عزز وجوده و انتشاره بمداخل قضاء القائم بالتعاون مع مفارز اللواء 13 ضمن قاطع عمليات الأنبار […]

ظهرت المقالة بعد “عفو عام” من “قسد”.. الحشد يعزّز انتشاره في مداخل القائم أولاً على ايشان.