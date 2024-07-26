2024-07-26 20:06:06 - المصدر: منصة إيشان

ورد العراق في المرتبة الثانية بعد روسيا، كأكثر الدول شراءً للحمضيات التركية خلال النصف الأول من العام 2024، بقيمة بلغت 100 مليون و229 ألف دولار. ووفق معطيات رابطة المصدرين في منطقة حوض المتوسط (التركي)، بلغت “كمية صادرات الحمضيات 935 ألفا و530 طن خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران من العام الجاري”. وجاء […]

ظهرت المقالة بأكثر من 100 مليون دولار.. العراق ثاني مستوردي الحمضيات التركية خلال 6 أشهر أولاً على ايشان.