وزير الداخلية يوجه بتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين بقضايا المخدرات

2024-07-26 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، بتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين بقضايا المخدرات واستخدام التقنيات الحديثة في تعقب المتاجرين.وقال بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً في مقر مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور مديري مكافحة المخدرات في بغداد والمحافظات".وأضاف البيان، أن "الشمري استمع إلى الإيجاز الاستخباري للنصف الأول من العام الجاري وأهم النتائج المتحققة على صعيد مكافحة المخدرات وإلقاء القبض على المتاجرين والمتعاطين".وأكد الشمري- بحسب البيان- على "أهمية تكثيف الجهود من أجل تطبيق مخرجات مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي الثاني لمكافحة المخدرات والتوصيات التي خرج بها المجتمعون خلال هذا المؤتمر الذي شاركت فيه تسع دول من بينها العراق".وشدد على، "تحديث الخطط في التصدي للمتاجرين وجمع وتبادل المعلومات بما يحقق الأمن والقضاء على هذه الآفة الخطرة"، مشدداً على، "متابعة عصابات تجارة المخدرات والشبكات الدولية والتأكيد على القضاء على عمليات التهريب من خلال التعاون مع الدول المجاورة والإقليمية".وأكد على، "تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين بقضايا المخدرات واستخدام التقنيات الحديثة في تعقب المتاجرين بهذه السموم".