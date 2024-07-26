مديرية الاستخبارات تطيح بإرهابي خطير وتاجر مخدرات في بغداد

2024-07-26 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، الإطاحة بإرهابي خطير وتاجر مخدرات في بغداد.وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي، ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، بكمين محكم وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية، من الإطاحة بأحد العناصر الإرهابية الخطيرة بناحية سبع البور بقضاء التاجي، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تم إحالة إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقه التحقيقية".وأضاف البيان، أنه "وفي سياق منفصل وبجهد استخباري عال، ألقت مفارز المديرية القبض على أحد تجار ومروجي المخدرات في إحدى مناطق العاصمة، ضبط بحوزته بالجرم المشهود مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاطي، بالإضافة إلى سلاح خفيف تم مصادره المواد وتسليم المتهم الى الجهات ذات الاختصاص".