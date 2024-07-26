النزاهة تضبط منتحل صفة طلب 25 مليون دينار لغلق قضية أحد المتهمين بالمخدرات

2024-07-26 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، الإطاحة بمُتهم انتحل صفة العمل بموقع حسَّاس في إحدى مُؤسَّسات الدولة، فيما ضبطته مُتلبساً بتسلم مبلغٍ ماليٍّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.وقالت الهيئة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف تلقى معلوماتٍ وردت في شكوى لمواطنٍ تتضمَّن طلب شخصٍ مبلغاً مالياً قدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار؛ مقابل وعد بغلق القضيَّة الخاصة بشقيق المشتكي الموقوف بتهمة الاتجار بالمُخدرات"، لافتة إلى، أن "المُتهم انتحل صفة العمل بموقع حساس في إحدى مُؤسَّسات الدولة".وأردفت، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة بادر إلى نصب كمين مُحكم للمشكو منه، والإيقاع به مُتلبساً بتسلُّم (4,500,000) أربعة ملايين وخمسمئة ألف دينار، والذي يمثل الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه".ونبهت، بـ "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة المُنفذة؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق؛ وفق أحكام المادة (312) من قانون العقوبات".