شنيشل: مستعدون لمباراتنا مع الأرجنتين

2024-07-26 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الجمعة، استعداد الفريق لمباراته مع نظيره الأرجنتيني، مشيراً إلى أن المنافس ليس سهلاً، فيما أكد أن جميع اللاعبين جاهزون باستثناء سعد ناطق الذي قد يلتحق بالمباراة الأخيرة.وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب الوطني يعرف صعوبة مباراته مع نظيره الأرجنتيني خاصة وأن الفريق المنافس خسر مباراته مع المغرب وسيبحث عن التعويض، ونحن مستعدون للمباراة ولعبور هذه المرحلة".وأضاف، أن "اللاعبين قدموا أداءً كبيراً أمام أوكرانيا حيث فزنا بهدفين لواحد والجميع جاهز باستثناء سعد ناطق الذي ما زال مصاباً ولم يكتمل شفاؤه وربما سيكون جاهزا للمباراة الأخيرة مع المغرب".وتابع أن "اللاعبين طووا صفحة مباراة أوكرانيا والتركيز الأهم على المباراة المقبلة، وهذا التركيز مهم لعبور المباراة بنتيجة جيدة، والفريق الأرجنتيني فريق جيداً وكان قوياً في مباراته مع المغرب وضيع الكثير من الفرص وكان قريبا من تعديل النتيجة وحتى الفوز، وأنا أعتبرها أصعب مباراة لنا في البطولة".