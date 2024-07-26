ريال مدريد يكرر سيناريو مبابي في صفقة 2025

2024-07-26 21:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لتكرار السيناريو الذي تعاقد به مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "الريال تعاقد مع مبابي بصفقة انتقال حر، وذهبت كل الأموال بشكل أساسي للاعب الفرنسي".وأضافت، أن "هذا السيناريو بصدد التكرار تحقيقا لرغبة كارلو أنشيلوتي مدرب الميرينجي، في ضم الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ".وأكدت الصحيفة، أن "إدارة ريال مدريد استقرت بالفعل على التحلي بالصبر، والانتظار لموسم آخر حتى ينضم ألفونسو مجانا بعد انتهاء تعاقده في يونيو/ حزيران 2025".وأشارت إلى، أن "اللاعب الكندي البالغ من العمر 23 عامًا، سيحصل على مكافأة توقيع جيدة، كما كان الحال مع مبابي".وأوضحت "آس"، أن "النادي المدريدي كان مستعدا لدفع 35 مليون يورو للاعب، لكن النادي البافاري رفض القبول بأقل من 50 مليون يورو".وواصلت، "لذا تغيرت إستراتيجية ريال مدريد، وسيتحلى بالصبر للفوز بهذه الصفقة".