مسبح ترفيهي وضباط أمن.. برلماني سابق يواجه دعوى قضائية في العراق

2024-07-26 21:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، عن تفاصيل مشادة كلامية وشكوى بين عضو سابق في مجلس النواب العراقي، ومجموعة من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع، بسبب مسبح ترفيهي على أرض مشبوهة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، بأن يوم 22 تموز الجاري، قام النائب السابق إياد الجبوري، بالدخول بمشادة مع مجموعة من ضباط وزارتي الدفاع والداخلية وممثل عن جهاز الأمن الوطني ووزارة الزراعة".

وأضاف المصدر، أن "سبب المشادة هو طلب اللجنة المشتركة من البرلماني السابق، أوراقاً تثبت امتلاكه لقطعة أرض شيد عليها مسبح ترفيهي له، بالإضافة إلى الإجازة الاستثمارية، مما تسبب بغضبه والدخول بمشادة وطرد اللجنة، وإثر ذلك قام الضباط بتسجيل دعوى قضائية ضده".