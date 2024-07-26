2024-07-26 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الجمعة، أن مباراة المنتخب أمام الأرجنتين هي الأصعب في بطولة أولمبياد باريس، مشيراً إلى استعداد الفريق للواقعة. وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية إن “المنتخب الوطني يعرف صعوبة مباراته مع نظيره الأرجنتيني خاصة وأن الفريق المنافس خسر مباراته مع المغرب وسيبحث عن التعويض، ونحن مستعدون للمباراة ولعبور هذه المرحلة”. […]

ظهرت المقالة شنشيل: مباراة الأرجنتين الأصعب.. جاهزون للواقعة أولاً على ايشان.